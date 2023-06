Calciomercato Milan – Sprint per Thuram, Chukwueze e Chukwuemeka

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, domenica 11 giugno 2023. All'indomani della sconfitta dell'Inter in finale di Champions League contro il Manchester City, i rossoneri, infatti, salgono alla ribalta nelle cronache di mercato. E non potrebbe essere altrimenti: il triumvirato Giorgio Furlani-Geoffrey Moncada-Stefano Pioli deve accelerare per piazzare dei colpi importanti.