Calciomercato Milan – Thiago Silva nel mirino del Chelsea

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Una finale di Champions League da giocare con il Psg, ma un futuro ormai segnato. Thiago Silva lascerà il club francese e si libererà a parametro zero causa scadenza di contratto. Un ritorno al Milan è un’ipotesi che al brasiliano di certo non dispiacerebbe, ma i rossoneri sembrano avere altre priorità.

La Fiorentina sembra essere in pole per il difensore, ma attenzione all’indiscrezione riportata dal ‘Telegraph’, che accosta Thiago al Chelsea di Frank Lampard. Ancora tutto aperto dunque, ci sarà tempo per pensare al futuro, adesso l’ex Milan è focalizzato solo alla partita più importante della sua carriera.

LE DICHIARAZIONI DI THIAGO SILVA SUL SUO FUTURO >>>

IL RINNOVO DI DONNARUMMA SI COMPLICA? I DETTAGLI >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>