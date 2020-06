Calciomercato Milan – Thiago Silva, il Psg prova a trattenerlo fino ad agosto

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato da RMC Sport, Thiago Silva e Edinson Cavani non rinnoveranno il proprio contratto con il Psg, in scadenza a giugno, ma Leonardo avrebbe intenzione di trattenerli fino ad agosto.

Stando alle ultime indiscrezioni, il brasiliano avrebbe raggiunto un principio di accordo con i due calciatori, che potrebbero restare fino ad agosto per giocare la Champions League, considerando che il club parigino è approdato ai quarti di finale della competizione dopo aver battuto il Borussia Dortmund. INTANTO IL FUTURO DEL MILAN E’ DECISO, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓