Calciomercato Milan – Theo Hernandez vuole rimanere in rossonero

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Theo Hernandez è vicino al rinnovo con il club rossonero. Il terzino vuole rimanere

Uno degli obiettivi del calciomercato del Milan è il rinnovo di Theo Hernandez. Come viene riportato da SportMediaset, il suo contratto è in scadenza nel 2024 e tanti club sono interessati al francese, che sta dimostrando tutto il suo valore in rossonero. In ogni caso la volontà di Theo è quella di rimanere e dunque non dovrebbe alcun problema per il prolungamento, anche perchè la richiesta del calciatore e l'offerta della società coincidono. Insomma, l'ex Real Madrid resterà in rossonero ancora per tanto tempo. Intanto il Milan ha individuato il bomber del futuro e punta su di lui >>>