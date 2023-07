Calciomercato Milan – A Pioli serve un terzino: caccia al vice Theo

Tre i nomi sulla lista di Moncada e Furlani per il futuro vice di Theo Hernandez, inizia la caccia al sostituto di Fodé Ballo-Touré

Questa sessione estiva di calciomercato è a dir poco scoppiettante da parte del Milan che è alla ricerca di un nuovo terzino. Con l'imminente addio a Ballo-Touré sembra ormai essere una necessità consolidata quella di trovare un nuovo terzino che possa sostituire Theo Hernandez almeno per i turnover.

Calciomercato Milan, tre idee per la corsia laterale: caccia al vice Theo

Certo sostituire uno dei terzini più forti al mondo sarebbe un compito arduo per chiunque. Tuttavia gli agenti di mercato rossoneri hanno già individuato diverse piste percorribili per trovare una soluzione. Secondo quanto riportato dai colleghi di tuttosport ci sarebbero tre candidati papabili al ruolo di vice Theo Hernandez. Il primo sulla lista è Riccardo Calafiori. L'ex Roma, attualmente in forza al Basilea, sarebbe la prima scelta vista la sua giovane età e discreta esperienza.