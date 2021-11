Calciomercato Milan – Theo Hernández, prove di rinnovo: i dettagli

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Theo Hernández, in scadenza di contratto nel 2024, potrebbe presto prolungare con il Diavolo

Daniele Triolo

In attesa del calciomercato di gennaio, il Milan prova a blindare Theo Hernández, terzino sinistro francese classe 1997 giunto in rossonero dal Real Madrid nell'estate 2019 per poco più di 20 milioni di euro. Il laterale transalpino, al momento, è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo: persino Didier Deschamps, C.T. della Francia che lo ha a lungo ignorato nelle convocazioni dei 'Bleus', ne ha fatto ora un suo punto di forza.

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, il Milan ha intenzione di prolungare al più presto il contratto di Theo Hernández. L'attuale accordo con i rossoneri scadrà il 30 giugno 2024, ma lo stipendio basso percepito dal calciatore (1,5 milioni di euro netti a stagione) e l'interessamento di tanti top club europei sta spingendo il club di Via Aldo Rossi a concludere quanto prima questa operazione. Per il presente e per il futuro.

Ci sono già stati contatti tra le parti e, in base alle informazioni in possesso del quotidiano torinese, non è escluso che, durante la sosta della Serie A per gli impegni delle Nazionali, ce ne siano degli altri. Il Milan vuole premiare Theo Hernández per le sue prestazioni e mette sul piatto un'offerta di 3,5 milioni di euro netti all'anno fino al 30 giugno 2026. La sensazione, ha commentato 'Tuttosport', è che serva ancora un piccolo sforzo dei rossoneri: a 4 milioni di euro si potrà chiudere.