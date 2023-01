Calciomercato Milan – Caccia al vice Theo Hernandez: piace Oosterwolde

L'intervento sul mercato andrebbe fatto per il ruolo di vice Hernandez. Fodé Ballo-Touré al momento è infortunato dopo l'operazione, ma anche prima di subire quel guaio fisico non aveva particolarmente convinto. L'alternativa al momento è quella di Dest dirottato a sinistra, come si è visto contro il Torino in Coppa Italia, ma è una soluzione che non ha dato i frutti sperati.