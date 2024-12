Calciomercato Milan – Theo Hernandez nel mirino del Manchester United

Il Manchester United, per quanto riguarda il calciomercato, ha messo nel mirino il terzino e vice-capitano del Milan Theo Hernandez.

Theo Hernandez, terzino sinistro e vice-capitano del Milan, è un obiettivo di calciomercato del Manchester United. Il terzino rossonero, ieri sera contro il Sassuolo, non ha giocato a causa di una contusione al piede c e sarà di nuovo disponibile per il match di venerdì contro l'Atalanta.