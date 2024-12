Calciomercato Milan – Theo Hernandez nel mirino del Manchester United

Theo Hernandez, vice-capitano del Milan rimasto in panchina contro il Genoa, è un obiettivo di calciomercato del Manchester United.

Come riportato su X dal giornalista di DAZNOrazio Accomando, Theo Hernandez è il grande obiettivo dei Red Devils ed è molto apprezzato da loro. Per il momento, il Manchester United non ha avuto contatti col giocatore o col Milan, ma potrebbero esserci novità nei prossimi giorni.