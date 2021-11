Calciomercato Milan – Theo, Bennacer, Leao: rinnovo a stipendio triplo?

Il Milan ha inserito, nella propria agenda di calciomercato, il rinnovo del contratto di Theo Hernández, Ismaël Bennacer e Rafael Leao. Ne ha parlato 'gazzetta.it'. I tre gioielli rossoneri, arrivati nell'estate 2019 quasi in punta di piedi in rossonero, oggi sono al centro del progetto di mister Stefano Pioli e valgono almeno 150 milioni di euro in tre. I contratti del difensore francese, del centrocampista algerino e dell'attaccante portoghese scadranno il 30 giugno 2024. La data appare remota ma, si sa, nel mercato è meglio mettere al sicuro il futuro. In modo da evitare brutte sorprese come è stato nei casi di Gianluigi Donnarumma e Hakan Çalhanoğlu. E come sarà con Franck Kessié. Stavolta gli approcci sembrano essere positivi. Analizziamo, quindi, ora situazione per situazione.