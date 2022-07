Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “N’Dicka più di Tanganga”

Evan N'Dicka obiettivo primario del Milan per questo calciomercato estivo, in difesa. Più dell'opportunità Japhet Tanganga. La situazione

Daniele Triolo

Evan N'Dicka è uno degli obiettivi di calciomercato del Milan per rinforzare la difesa in questa sessione estiva di trattative. Il centrale francese, classe 1999, andrà in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte il prossimo 30 giugno 2023: il club tedesco valuta il suo cartellino tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Calciomercato Milan, la vera priorità è N'Dicka?

Secondo quanto riferito, in Inghilterra, da 'The Athletic', N'Dicka, addirittura, sarebbe il primo nome sulla lista del Milan per la sostituzione di Alessio Romagnoli, andato alla Lazio a parametro zero. Questo nonostante si parli, in Italia, di un Diavolo sempre più deciso ad andare su Japhet Tanganga del Tottenham.

Per 'The Athletic', quest'ultimo rappresenterebbe un'opportunità, a costi più contenuti, anziché la vera e propria priorità per il club meneghino. Milan a caccia di italiani: le ultime news di mercato >>>