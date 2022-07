Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “In vantaggio su De Ketelaere”

Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, è ambito anche da Leeds United e Leicester City. Ma i rossoneri sono avanti

Daniele Triolo

Charles De Ketelaere, come noto, è un obiettivo del Milan per questa sessione estiva di . Il Bruges, club con cui il fantasista classe 2001 è sotto contratto fino al prossimo 30 giugno 2024, valuta il suo gioiello però 40 milioni di euro (trattabili). Fermo restando la possibilità che il numero 90 resti in nerazzurro, visto che la società belga sta già vendendo l'olandese Noa Lang e non è detto che voglia privarsi anche del talento di casa.

Calciomercato Milan, De Ketelaere fa impazzire i rossoneri

Il Milan, in questo scorcio iniziale di calciomercato estivo, ha frenato su De Ketelaere (così come sugli altri obiettivi) per lo stallo societario dovuto al fatto che il rinnovo del contratto dei dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara non arrivava. Superato, ieri sera, questo scoglio importante, ora il Diavolo potrà ripartire a tutta velocità per rinforzare l'organico dei Campioni d'Italia di mister Stefano Pioli.

Le ultime news su De Ketelaere le ha fornite, questa mattina, il quotidiano sportivo britannico 'The Athletic', secondo cui ci sono tre squadre a contendersi il cartellino del calciatore che, nell'ultima stagione in Belgio, ha segnato 18 gol e fornito 10 assist in 49 partite disputate. Una di Serie A, il Milan per l'appunto e due di Premier League, il Leeds United e il Leicester City.

Per 'The Athletic', però, sarebbe il Milan la squadra in pole position per l'acquisizione di De Ketelaere del Bruges. Rossoneri avvantaggiati sulle rivali inglesi, con il pieno gradimento del giovane attaccante, poiché disputeranno la Champions League nella stagione 2022-2023 iniziata ufficialmente oggi.

Leeds (che cerca un sostituto di Raphinha, conteso da Chelsea e Barcellona) e Leicester, dunque, partono in seconda fila in questa corsa a CDK. Il Milan, nello specifico, avrebbe individuato in De Ketelaere il profilo ideale per la propria trequarti: lo vuole come 'numero 10' da far agire alle spalle della prima punta.