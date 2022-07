Calciomercato Milan – Interesse per Chukwuemeka: spunta la clausola

Nuovo nome di calciomercato per il Milan, che secondo 'The Athletic' ha messo gli occhi su Carney Chukwuemeka. Il centrocampista classe 2003 di proprietà dell'Aston Villa è conteso dai rossoneri e dal Barcellona, che non hanno però intenzione di soddisfare i 20 milioni di richiesta del club inglese. Il talento, esploso nell'ultimo Europeo U19, è in scadenza nel 2023.