Calciomercato Milan – Thauvin osservato speciale: è in scadenza nel 2021

Thauvin a parametro zero?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, il Milan continua a tenere sotto osservazione Florian Thauvin, esterno d’attacco del Marsiglia. Il giocatore francese, in scadenza a giugno 2021, potrebbe essere bloccato per la prossima stagione e preso a parametro zero. C’è però un’altra possibilità: acquistare il giocatore a gennaio, anticipando la concorrenza, per una cifra non superiore ai 15 milioni di euro.

