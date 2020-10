Calciomercato Milan – Thauvin, Maldini ci prova. Le novità

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Thauvin al Milan? Come vi abbiamo scritto noi di Pianetamilan.it, il francese non è arrivato in questa sessione di mercato, ma le cose potrebbero cambiare a gennaio.

Secondo quanto scritto dal portale calciomercato.com, ci sarebbe stato un contatto la settimana scorsa tra Maldini, Massara e l’entourage del giocatore.

Thauvin rappresenta un’opportunità di mercato, in quanto ha un contratto in scadenza nel giugno 2021 con il Marsiglia. Il Milan, dunque, potrebbe decidere di ingaggiarlo a parametro zero la prossima estate, oppure anticipare il suo arrivo a gennaio grazie a un indennizzo al club francese. Staremo a vedere.

