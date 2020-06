Calciomercato Milan – Thauvin: la volontà del ragazzo e la richiesta dell’OM

CALCIOMERCATO MILAN – Come noto ormai da qualche tempo, il Milan sta seguendo, con molto interesse, Florian Thauvin, classe 1993, esterno offensivo francese dell’Olympique Marsiglia che andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2021.

Secondo quanto riferito da molti media francesi, Thauvin avrebbe deciso di non rinnovare il contratto con l’OM e di arrivare alla scadenza naturale del suo attuale accordo, liberandosi, dunque, a parametro zero tra dodici mesi per poi avere la possibilità di scegliere in totale autonomia la sua prossima destinazione.

Thauvin piace anche alla Roma: esterno perfetto per il 4-2-3-1, nell’ultima stagione, complice un serio infortunio, non ha praticamente mai giocato ma, nei suoi precedenti anni a Marsiglia, aveva realizzato 78 gol in 236 gare. Secondo quanto riferito da ‘France Football‘, l’Olympique Marsiglia, per cederlo subito e non perdere dunque la possibilità di un lauto introito, chiede 27 milioni di euro. QUI LE ULTIME DI MERCATO SU NIKOLA MILENKOVIC E LUKA JOVIC >>>