Calciomercato Milan – Thauvin, ipotesi sempre più concreta | News

Milan, le ultime calciomercato: non tramonta l’idea Thauvin

Come viene viene riportato da Tuttosport, il Milan, nonostante gli acquisti di Meite, Mandzukic e Tomori, valuta nuovi colpi sia per gennaio e sia soprattutto per giugno. Maldini e Massara continuano a pensare all’ingaggio di Thauvin, che è in scadenza di contratto con il Marsiglia.

Thauvin è ritenuto dalla dirigenza rossonera un elemento con la giusta esperienza e di grande tecnica, idoneo per poter accompagnare il Diavolo in Europa nelle prossime stagioni, soprattutto se la squadra di Pioli dovesse qualificarsi in Champions League.

Il francese, come detto, è in scadenza di contratto con il Marsiglia, e dunque basterà trovare un'intesa sull'ingaggio. La prima offerta fatta recapitare all'entourage del giocatore francese sarebbe quella di un quadriennale da 3 milioni di euro netti l'anno. Il calciatore ne chiede 4. Vedremo alla fine se ci sarà la fumata bianca o meno.