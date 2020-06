Calciomercato Milan – Thauvin, i rossoneri provano ad inserirsi: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Il Corriere dello Sport’, oggi in edicola, Florian Thauvin, attaccante del Marsiglia in scadenza di contratto nel 2021, interessa molto al Milan. I rossoneri vorrebbero provare ad inserirsi nella corsa al francese, che il Marsiglia cederà in estate per evitare di perderlo a parametro zero il prossimo anno. Il giocatore piacerebbe molto sia a Ralf Rangnick che a Frederic Massara.

Il Milan ritrova finalmente Theo Hernandez: ecco il suo obiettivo personale, continua a leggere >>>