Calciomercato Milan – Terracciano nel mirino: Tatarusanu andrà via?

Pietro Terracciano in, Ciprian Tatarusanu out nel prossimo calciomercato estivo. Questa sarà la mossa del Milan secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Il quotidiano torinese ha sottolineato come il Milan, nell'estate 2023 , cambierà almeno un elemento del suo reparto portieri alle spalle dell'indiscusso titolare, Mike Maignan .

La necessità del Diavolo è quella di trovare un estremo difensore affidabile e italiano , per il discorso legato alle liste UEFA che, in questa edizione della Champions League , aveva portato mister Stefano Pioli a tagliare Tatarusanu prima dell'infortunio di Maignan.

Il nome monitorato dal Milan, per il prossimo calciomercato estivo 2023, sarebbe quello di Terracciano. Classe 1990, l'estremo difensore ex Empoli andrà in scadenza di contratto con la Fiorentina e, per ora, i discorsi per il rinnovo del suo contratto con il club di Rocco Commisso sono ad un binario morto.