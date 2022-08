Calciomercato Milan – Tentativo del Newcastle per Bakayoko: il punto

Tiémoué Bakayoko può lasciare il Milan in questo calciomercato estivo. Oltre a Monza e Olympique Lione, ora, ci provano anche le 'Magpies'

Daniele Triolo

Tiémoué Bakayoko potrebbe lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Oggi, intorno alle ore 14:00, c'è stato un incontro tra la dirigenza rossonera e il giocatore, che non rientra nel progetto tecnico di Stefano Pioli per questa stagione. Nonostante, dunque, Bakayoko, di proprietà del Chelsea, sia ancora legato al Milan da un altro anno di prestito (scadenza 30 giugno 2023), si va sempre di più verso la separazione.

Calciomercato Milan: Bakayoko va a giocare con Botman?

Il Monza, in Serie A, così come l'Olympique Lione, in Ligue 1, restano opzioni plausibili per il centrocampista francese, classe 1994, che in carriera ha indossato anche le maglie di Monaco e Napoli. Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', però, nelle ultime ore per Bakayoko è spuntata fuori un'altra occasione in Premier League, dopo il sondaggio effettuato dal Nottingham Forest nei giorni scorsi.

C'è da segnalare, infatti, il forte interesse del Newcastle per Bakayoko. Le 'Magpies' sono alla caccia di un profilo di esperienza per rinforzare la mediana e hanno pensato proprio al numero 14 del Milan. Maldini e Massara vogliono risolvere il prestito con un anno di anticipo, di modo che Bakayoko possa prendere la strada verso il S't. James' Park'. Serve, però, l'ok del Chelsea, club con cui il giocatore è sotto contratto fino al 30 giugno 2024. Il primo giorno di Thiaw in rossonero: il LIVE minuto per minuto >>>