Calciomercato Milan – Tatarusanu è rossonero: le prime foto ufficiali

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ciprian Tatarusanu, classe 1986, portiere rumeno ex Steaua Bucarest, Fiorentina, Nantes ed Olympique Lione, è ufficialmente un nuovo estremo difensore del Milan (LEGGI QUI IL COMUNICATO UFFICIALE).

Tatarusanu-Milan fino al 2023

Tatarusanu, che ha giocato in Italia già per tre stagioni, dal 2014 al 2017, ha firmato un contratto triennale, fino al 30 giugno 2023, con il club di Via Aldo Rossi. È costato appena 500mila euro.

Il portiere è rossonero: ecco gli scatti della firma

Il Milan, sul suo account ufficiale del popolare social network ‘Twitter‘, ha pubblicato le prime foto ufficiali di Tatarusanu rossonero. Eccole qui!

Questi, invece, gli scatti ufficiali per il video di presentazione che sarà diffuso prossimamente dal Milan. Benvenuto a Milano, Ciprian Tatarusanu!

