Calciomercato Milan – Dal Portogallo: “Taremi non vorrebbe partire, ma…”

Continua il calciomercato del Milan. I rossoneri, al momento, sono molto concentrati sul capitolo cessioni, ma potrebbero non essere finite le trattrative per i giocatori in entrata. La dirigenza del Diavolo, infatti, potrebbe essere alla ricerca di un'altra punta, specialmente se dovesse partire Colombo in prestito. Un nome che sarebbe tornato in orbita Milan è quello di Mehdi Taremi. Ecco le ultime dal Portogallo.