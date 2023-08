Dal Belgio: “Inter, mollato Taremi. Il Tottenham non è più un’opzione”

Proprio Tavolieri, nelle ultime ore, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda Taremi. Che, a quanto pare, sembrerebbe non essere più un'opzione né per l'Inter, che sta chiudendo per l'arrivo di Marko Arnautovic dal Bologna , né per gli 'Spurs', che dopo aver preso Alejo Véliz dal Rosario Central , adesso, starebbero puntando con decisione su Gift Orban , classe 2002 , attaccante nigeriano del Genk . Ma ecco cosa ha scritto Tavolieri su 'Twitter' sulla situazione di Taremi.

"L'Inter si arrende per Mehdi Taremi! I dirigenti della squadra italiana non vogliono soddisfare le richieste del Porto di 30 milioni di euro e si muoveranno per altre opzioni - ha scritto Tavolieri sul tema -. L'Inter ha anche detto all'entourage del giocatore che non vogliono spendere questi soldi per un attaccante che starà via con la sua Nazionale per un mese e mezzo e che salterà cinque partite importanti. Il Tottenham Hotspur non è più un'opzione, ma si sta ancora muovendo per Taremi ...".