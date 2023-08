Calciomercato Milan – Taremi, braccio di ferro con il Porto: le ultime

Calciomercato Milan: si punta Taremi per affiancarlo a Giroud — L'allenatore Pioli, già gratificato con nove nuovi acquisti per questo mercato estivo, ha chiesto a Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio un ultimo sforzo perché a questo Milan una prima punta farebbe molto comodo. Tra poco si comincerà a giocare ogni tre giorni e Olivier Giroud, 37 anni, lì davanti ha bisogno di una mano.

Taremi piace al Milan per caratteristiche ed approccio: ha fisico, sa segnare ed è cattivo in area quanto basta. Il punto, affinché Taremi arrivi in rossonero, è trovare un accordo con il Porto e con Sérgio Conceição. I lusitani, in una prima fase del mercato, avevano chiesto 30 milioni di euro per liberare Taremi, nonostante il contratto dell'iraniano scadrà il 30 giugno 2024.

Secondo la 'rosea', però, quando - due settimane fa - il Milan ha bussato nuovamente alla porta dei 'Dragões' per lui, il Porto ha fatto capire di poter scendere intorno ai 20. Perché il Porto non cede, visto che rischia di perderlo a zero? La prima è una ragione meramente sportiva: il suo apporto, nella lotta in campionato con il Benfica, può fare comodo, visto che in Champions League entra senza passare dai preliminari solo chi vince la Primeira Liga.

Conceição non vorrebbe perdere anche il suo bomber — La seconda è che l'allenatore Conceição già ha preso male la cessione di Otávio all'Al-Nassr e con Taremi replicherebbe. Il Diavolo, ad ogni modo, oggi avrà un nuovo dialogo a distanza con il Porto e sarà abbastanza per capire se fare un'offerta tra domani e giovedì oppure se sarà una missione impossibile.

Pioli e tutto il Milan ci credono: Furlani e Moncada vorrebbero offrire 15 milioni di euro, non distante dai 20 richiesti dal Porto. Qualora non arrivasse Taremi in questa sessione di calciomercato, il Milan tratterrebbe in rosa Lorenzo Colombo fino a gennaio. Hugo Ekitike (PSG), altro obiettivo di prima fila di agosto, è sempre più lontano, anche e soprattutto per colpa di un ingaggio pesante. Taremi-Milan, la chiave di volta dell'affare >>>