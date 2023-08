Calciomercato Milan – Nuova offerta per Taremi: Ekitike l’alternativa

Mancano quattro giorni alla fine del calciomercato e tutto ancora può succedere. Il Milan deve sistemare ancora le ultimissime cose, come il vice-Giroud e qualche situazione in uscita. Uno dei nomi che circolano di più intorno ai rossoneri è quello di Taremi . L'attaccante del Porto sarebbe la prima alternativa per l'attacco rossonero, ma bisogna convincere anche il club portoghese. Ne parla anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che fa il punto anche su Ekitike .

Calciomercato Milan, in due nomi per l'attacco

I rossoneri, si legge, proveranno a fare un'ultima offerta per la punta iraniana. Il contratto scade nel 2024, ma il Porto chiederebbe ancora 30 milioni, troppi. Resterebbero in piedi alte alternative come Hugo Ekitike, non semplice per l'ingaggio e le richieste. Per questo Colombo resta bloccato al momento. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Attaccante. “Non escludo sorprese…”