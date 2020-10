Calciomercato Milan – Tanzi: “Bakayoko-PSG? No, favorito un club italiano”

BAKAYOKO-MILAN, LE ULTIME

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Loic Tanzi, giornalista dell’emittente francese RMC Sport, ha postato un messaggio su Twitter riguardante il futuro di Tiemouè Bakayoko: “Il caso Bakayoko non va avanti col PSG. Thomas Tuchel preferisce ancora Antonio Rudiger (Chelsea). Oggi il PSG non è il favorito per Bakayoko, ma piuttosto un club italiano”. Chiaro riferimento al Milan che attende da tempo che il club inglese abbassi le pretese sul centrocampista. Tuttavia, nelle ultime ore è stato registrato un possibile interessamento del Napoli su Bakayoko. Il mediano è stato giocatore di Rino Gattuso in rossonero e gode della fiducia e della stima del tecnico calabrese.