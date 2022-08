Calciomercato Milan – Tanganga in stand-by. Spunta l’ipotesi Roma

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Japhet Tanganga, obiettivo di calciomercato del Milan, difensore centrale inglese classe 1999 di proprietà del Tottenham. Escluso dall'amichevole contro la Roma di due giorni fa, secondo il quotidiano torinese Tanganga, in realtà, è rimasto fuori per infortunio e non per ragioni legate ad una sua possibile uscita.