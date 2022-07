Calciomercato Milan – Tanganga, la distanza con il Tottenham | PM News

Il Diavolo vorrebbe, dunque, pagare circa 2 milioni di euro ora agli 'Spurs' per ottenere il prestito di Tanganga per una stagione. Per poi, eventualmente, riscattarlo la prossima estate versando un corrispettivo di 10 milioni di euro. C'è una distanza, però, di 5 milioni di euro con il Tottenham, perché il club londinese, per il riscatto di Tanganga tra un anno, ne vorrebbe almeno 15.