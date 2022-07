Calciomercato Milan – Per Tanganga si tenta un affare ‘alla Tomori’

Japhet Tanganga è l'obiettivo principale del Milan in questo calciomercato estivo per rinforzare la difesa. La situazione della trattativa

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Japhet Tanganga, obiettivo di calciomercato del Milan, difensore centrale classe 1999 di proprietà del Tottenham. Il Diavolo, infatti, vorrebbe replicare con lui il tentativo, riuscito, con Fikayo Tomori dal Chelsea nel gennaio 2021.

Così come Fik all'epoca nei 'Blues', anche Tanganga negli 'Spurs' non è una prima scelta assoluta del manager Antonio Conte. Così com'era stato per Tomori, di cui il Milan aveva intuito le enormi potenzialità, anche per l'operazione Tanganga il club di Via Aldo Rossi vorrebbe procedere, inizialmente, con la formula del prestito.

Calciomercato Milan, offensiva rossonera per Tanganga

Una stagione per valutarne l'impatto nella Serie A italiana per poi, eventualmente, in caso di risposte positive, concludere il suo acquisto a titolo definitivo nell'estate 2023. Una formula, questa, che per i rossoneri sarebbe favorevole tanto dal punto di vista tecnico quanto da quello economico.

Tomori fu preso a un milione di euro subito e per 28 milioni di euro l'estate seguente. Il Tottenham, invece, ha altre condizioni secondo la 'rosea'. Per cedere Tanganga al Milan in questo calciomercato estivo, concederebbe, sì, il prestito, ma soltanto con obbligo di riscatto. Se il Milan non si impegnerà subito, vorrebbe trattenere il calciatore in rosa, visti i tanti impegni degli inglesi.

La distanza tra i club è questa, perché il Milan vuole Tanganga e il difensore degli 'Spurs' ricambia la corte del Diavolo, preferendo di gran lunga giocare a 'San Siro' anziché nelle altre squadre di Premier League che lo cercano. Il Tottenham non pensava di cederlo, ma ha aperto alla sua partenza per soddisfare il desiderio del giocatore di scendere in campo con continuità.

A patto, però, di monetizzare. Il Milan, ad oggi, si limita a proporre il prestito oneroso con diritto di riscatto. Giovedì incontro con gli agenti per provare a sciogliere il rebus. Difesa, il piano alternativo del Milan: le ultime news di mercato >>>