Calciomercato Milan – Dalla Spagna: ecco l’offerta per il talento Bernabé

Le ultime su news sul calciomercato del Milan: Bernabé, centrocampista del Parma, secondo i media spagnolo sarebbe nel mirino dei rossoneri

Come? Il Milan avrebbe già avanzato una proposta da 10 milioni di euro. Atalanta e Juventus in ogni caso non mollano e dunque in estate è prevista una grande lotta per il classe 2001. Difficile che il Parma riesca a trattenere Bernabé, che, ricordiamo, ha militato anche nel Barcellona (Under 16-18) e nel Manchester City (Under 23). Milan, alternativa di lusso a Sanches! Le ultime news di mercato >>>