Calciomercato Milan – Szoboszlai non è più interessato ai rossoneri

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano torinese ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha evidenziato, nel suo approfondimento sul possibile tentativo del Milan per Patrik Schick, come l’attaccante ceco, che tornerà alla Roma dopo la stagione in prestito al RB Lipsia, sia l’unico giocatore ‘prendibile’ tra quelli accostati al club di Via Aldo Rossi quando tutto lasciava presagire ad un arrivo di Ralf Rangnick sulla panchina.

Molti giocatori trattati, o che sarebbero arrivati, alla corte di Rangnick una volta insediatosi nel Milan, hanno infatti fatto sapere di non essere più interessati al progetto milanista. Uno su tutti, Dominik Szoboszlai, classe 2000, centrocampista ungherese di proprietà del RB Salisburgo (12 gol e 18 assist nell’ultima stagione in Austria), il quale, adesso, vuole guardare con maggior attenzione alle proposte che gli arriveranno dalla Bundesliga tedesca e dalla Premier League inglese. PRIMA OFFERTA DEL DIAVOLO PER TIÉMOUÉ BAKAYOKO: VAI ALLA NEWS >>>