Calciomercato Milan – Szoboszlai è una priorità per Rangnick

CALCIOMERCATO MILAN – Stando a quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.com, il Milan non ha mollato la presa su Dominik Szoboszlai.

Il talento ungherese, pupillo di Ralf Rangnick, è considerato una vera e propria priorità per il Milan che verrà. Per arrivare al centrocampista, la dirigenza rossonera deve battere la concorrenza di Arsenal, Napoli e PSG. La trattativa per Szoboszlai sta entrando nella fase calda in attesa degli accordi totali con il classe 2000. Per prelevarlo dal Salisburgo, suo attuale club, basta pagare la clausola rescissoria di 25 milioni pagabile in 3 anni.

Nel frattempo, il riscatto di Jesus Suso da parte del Siviglia è sempre più vicino.