Calciomercato Milan – Che svolta: Kamada o Taremi colpi possibili?

In una sessione di calciomercato già estremamente scoppiettante, il Milan non vuole esaurire la propria spinta propulsiva. Ora arriva anche una notizia che riaprirebbe le porte del Diavolo per giocatori come Mehdi Taremi o Daichi Kamada, accantonati - in quanto calciatori extracomunitari - per fare spazio a Samuel Chukwueze. Il giocatore deputato ad occupare l'ultimo slot di giocatore extra-UE ancora disponibile per i rossoneri.