Calciomercato Milan, Svilar verso il rinnovo con la Roma: le ultime

Dopo la conferma ufficiale di Giampiero Gasperini alla guida della Roma, e con Claudio Ranieri ingaggiato come consigliere del club, i giallorossi si concentrano sulle operazioni di mercato. Tra le operazioni più importanti da fare ci sono, ovviamente, i rinnovi. Tra i dossier aperti c’è anche quello legato proprio al rinnovo di Mile Svilar. Per l'estremo difensore serbo, il club di via Dino Viola ha messo sul piatto un’offerta da 3 milioni di euro più uno di bonus. Svilar però ha in mente altri piani e la richiesta del giocatore resterebbe ferma a 4 milioni netti.

Come riportato da Gianluca Di Marzio in queste ore, i contatti vanno avanti e i progressi sono evidenti: alla Roma ora serve un ultimo sforzo per chiudere l’accordo. Anche Claudio Ranieri è coinvolto come figura di garanzia nella trattativa. Sembra dunque che l'obiettivo per la porta del Milan si stia allontanando sempre di più.