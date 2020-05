Calciomercato – Milan su Odegaard: i suoi numeri in stagione

MERCATO MILAN – Il club rossonero ha rimesso gli occhi sul talento norvegese di proprietà del Real Madrid Martin Odegaard. Attualmente in prestito alla Real Sociedad, il centrocampista classe 1998 ha totalizzato 28 partite tra Liga e Copa del Rey, segnando 7 gol e 8 assist. Niente male per un giocatore che ha ancora 21 anni. Il Milan lo tiene d’occhio da qualche mese e già in passato il suo nome era stato accostato ai rossoneri. Il suo sarebbe un profilo perfetto per la linea verde imposta dalla proprietà americana. Intanto, Rangnick è al lavoro sullo staff che lo accompagnerà in rossonero>>>

