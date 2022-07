Calciomercato Milan – Stallo con il Chelsea per Ziyech: ecco le cause

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato della trattativa di calciomercato per portare Hakim Ziyech al Milan . I negoziati con il Chelsea , ha evidenziato il quotidiano sportivo della Capitale, proseguono a fuoco lento.

I 'Blues', infatti, preferirebbero cedere Ziyech in prestito con obbligo di riscatto, mentre il Milan sarebbe più intenzionato ad un'operazione in prestito con diritto di riscatto oppure in prestito secco. Milan, duello con la Roma per un esterno top: le ultime news di mercato >>>