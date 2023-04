Calciomercato Milan – Per l’attacco si monitora Laurienté

Il Milan potrebbe essere alla ricerca di molti giocatori per la prossima sessione di calciomercato. I rossoneri potrebbero cambiare molto, specialmente in avanti. Per questo, Maldini e Massara, potrebbero avere già una lista in testa per i possibili obiettivi da raggiungere. Uno di questi potrebbe essere Laurienté del Sassuolo. Ecco le utlime.