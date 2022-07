Calciomercato Milan – Sportitalia: “Previsto nuovo contatto per Tanganga”

Secondo quanto riferisce Sportitalia, la prossima settimana sono previsti nuovi contatti tra il Milan e il Tottenham per JapethTanganga. L'incontro servirà per capire la possibilità di portare in rossonero il difensore con la formula del prestito con diritto di riscatto. Al momento. gli Spurs non sembrano propensi ad accettare un trasferimento del genere, forti soprattutto dell'interesse di altri club.