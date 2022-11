Calciomercato Milan – Bloccato Sportiello: per lui garantisce Pioli

Marco Sportiello diventerà un portiere del Milan nel calciomercato estivo 2023. Mister Stefano Pioli lo ha già allenato alla Fiorentina

Daniele Triolo

Marco Sportiello, nella prossima stagione, dovrebbe vestire la maglia del Milan. Colpo di calciomercato del club di Via Aldo Rossi, che ha scelto il portiere classe 1992 come nuovo vice di Mike Maignan. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola, che fu il primo, circa 15 giorni fa, ad anticipare l'operazione messa in piedi dai dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara.

Calciomercato Milan, strada spianata per Sportiello in rossonero — Nei prossimi giorni ci potrebbe essere l'incontro decisivo, a 'Casa Milan', tra Maldini, Massara e Giuseppe Riso, procuratore di Sportiello, per sancire l'accordo tra l'estremo difensore italiano e il club meneghino. Il Diavolo, secondo il quotidiano torinese, dovrebbe sottoporre all'ex Fiorentina e Frosinone un contratto di due o tre anni.

Sportiello, il cui contratto attuale con l'Atalanta scadrà il prossimo 30 giugno 2023, è bloccato sin da ora dal Milan, ma il suo trasferimento si concretizzerà a fine stagione, quando si esaurirà il suo vincolo con i nerazzurri di Gian Piero Gasperini. In rossonero, dove arriverà quindi a parametro zero, ritroverà Stefano Pioli, tecnico che già lo aveva allenato a Firenze nella stagione 2017-2018.

Pioli garantisce sull'affidabilità di Sportiello, che rileverà il posto al Milan di Ciprian Tătărușanu, anch'egli in scadenza di contratto e destinato a lasciare i rossoneri. A Firenze, Sportiello e Pioli sono rimasti legati anche per via del dramma vissuto insieme, la scomparsa del capitano di quella Fiorentina, Davide Astori. Un'esperienza intensa, che unì e compattò quel gruppo.

Milan, di nuovo un secondo portiere italiano dopo oltre cinque anni — Qualora, dunque, come sembra, Sportiello diventasse del Milan nel corso del calciomercato estivo 2023, il Diavolo tornerebbe ad avere un secondo portiere italiano dalla stagione 2017-2018, quando dietro a Gianluigi Donnarumma c'erano Marco Storari ed Antonio Donnarumma.

Da quel momento, alle spalle del portiere titolare, c'è sempre stato uno straniero, da Pepe Reina allo stesso Tătărușanu, passando per Asmir Begović. Inoltre l'arrivo di Sportiello al Milan sarebbe anche utilissimo in vista della compilazione delle liste UEFA per la Champions League. Il ragazzo, infatti, è un italiano cresciuto nel vivaio di un club italiano. Nuovo vice Theo, ecco il prescelto di Maldini >>>