Calciomercato Milan – Sportiello promesso sposo a giugno

Il futuro di Marco Sportiello sarà al Milan

Come riferito da TMW, il club bergamasco avrebbe dovuto sopperire con l'acquisto di un nuovo portiere italiano per le liste e i rossoneri avrebbero dovuto pagare una cifra simbolica. Per giugno, però, la situazione potrebbe cambiare. Rimarrà Juan Musso, torneranno Marco Carnesecchi e Pierluigi Gollini e questo libera Sportiello, che può davvero arrivare a vestire la maglia del Milan.