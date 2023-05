Calciomercato Milan – Sportiello già rossonero: sostituirà Tatarusanu

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come sarà Marco Sportiello il primo acquisto del Milan nel calciomercato estivo 2023. Il portiere, classe 1992, ex Fiorentina e Frosinone nella massima serie, si svincolerà dall'Atalanta a parametro zero dal prossimo 1° luglio e ha già firmato nelle scorse settimane il suo nuovo contratto con il club di Via Aldo Rossi.