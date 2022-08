Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Thiaw in rossonero: le cifre”

Malick Thiaw lascia lo Schalke 04 per il Milan in questo calciomercato estivo. La conferma arriva anche dalla stampa tedesca. Le ultime news

Malick Thiaw, difensore centrale classe 2001, lascia lo Schalke 04 per il Milan in questo calciomercato estivo. La conferma arriva anche dalla stampa tedesca. In particolare da Patrick Berger, collega di 'Sport1', che ha fatto il punto su quest'operazione ormai in dirittura d'arrivo.