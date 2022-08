Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Più di 15 milioni per N’Dicka”

Il Milan, che in questo calciomercato estivo cerca un difensore, pensa a Evan N'Dicka dell'Eintracht. Ecco le ultime news dalla Germania

Il Milan, che in questo calciomercato estivo cerca un difensore, potrebbe ancora chiudere per Evan N'Dicka, classe 1999, centrale mancino franco-camerunense di proprietà dell'Eintracht Francoforte. Ne ha parlato Christopher Michel, giornalista dell'emittente tedesca 'Sport1', sul suo account ufficiale del popolare social network 'Twitter'.

Secondo il collega tedesco, che segue le vicende dell'Eintracht per 'Sport1', le 'Aquile' stanno ancora cercando di vendere N'Dicka in questo calciomercato estivo. Questo perché il contratto del difensore scadrà il 30 giugno 2023. Il Milan sarebbe in piena corsa per assicurarsi il cartellino del numero 2 della compagine allenata da Oliver Glasner, fresca vincitrice dell'ultima edizione dell'Europa League.

Calciomercato Milan: rossoneri ancora vigili su N'Dicka?

Per Michel, il Milan sarebbe disposto a mettere sul piatto più di 15 milioni di euro per N'Dicka che, nei giorni scorsi, come da 'rumors' emersi sempre in Germania, avrebbe già sentito Paolo Maldini in video-chiamata. Il procuratore di N'Dicka, però, avrebbe bloccato l'operazione poiché ritiene un'ipotesi migliore fare andare a scadenza il proprio assistito. Significherebbe la possibilità di strappare un ingaggio più alto tra un anno e, logicamente, una ricca commissione per lui.

Ad ogni modo l'Eintracht - così ha aggiunto Michel di 'Sport1' su 'Twitter' - non vuole entrare nell'ultimo anno di contratto di N'Dicka, anche perché le sue ultime prestazioni non sono state all'altezza. Evidentemente c'è timore che possa persino perdere valore con il passare dei giorni. Un accordo tra Milan ed Eintracht, club che sono in ottimi rapporti (scambio Ante Rebić-André Silva del 2019, cessione di Jens Petter Hauge nel 2021), si troverebbe rapidamente.

Tutto, quindi, adesso è nelle mani di N'Dicka, che deve decidere se accettare la corte del Milan in questo calciomercato estivo, oppure dare retta al suo agente ed aspettare ancora un anno.