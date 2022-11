Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Su Leao piomba il Real Madrid”

Arrivano voci direttamente dalla Spagna di un forte interessamento del Real Madrid per Rafael Leao, che potrebbe non rinnovare con il Milan

Fabio Barera

Una delle stelle che stanno illuminando questi primi mesi di Serie A rischia di scappare dalle mani del Milan per approdare in un altro club. Come già successo in altre occasioni c'è difficoltà a trovare l'intesa per il rinnovo tra un giocatore e la società rossonera.

Questa volta il diretto interessato è Rafael Leao, con il quale la situazione è parecchio delicata anche per via della vicenda relativa al suo ex agente Jorge Mendes. Sta di fatto che ad oggi non c'è alcuna certezza che l'attaccante portoghese possa rinnovare il proprio contratto con il Milan.

Milan, le pretendenti per Rafael Leao — Approfittando della situazione spinosa, alcuni club si sarebbero già fatti avanti per fare la corte al lusitano, che al momento è impegnato ai Mondiali di Qatar 2022. Oltre a Chelsea e Manchester United, sembrerebbe che nelle ultime ore sia piombato il Real Madrid su Rafael Leao.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, infatti, i Blancos avrebbero cominciato ad osservare da vicino l'esterno portoghese del Milan, per il quale a questo punto si potrebbero anche abbassare le richieste. In attesa che i rossoneri e Rafael Leao trovino un accordo, il Real Madrid rimane quindi alla finestra.