Calciomercato Milan – Attesa per Kiwior: si aspetta l’estate

Il Milan , domenica, affronterà la Fiorentina , chiudendo la prima parte della Serie A. Infatti, il Mondiale rappresenterà una fase in cui i campionati resteranno fermi. In quel momento le voci di calciomercato inizieranno a farsi sempre più intense e pressanti. Un ruolo dove i rossoneri potrebbero intervenire è quello del difensore centrale.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il piano sarebbe quello di intervenire in difesa solo in estate. Infatti, al momento, non ci sarebbero ancora contatti tra Milan e Spezia per il difensore centrale Jakub Kiwior. Ivan Gazidis lascia il Milan, ma non da subito: comunicato e dichiarazioni