Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Isco in partenza, le ultime

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il futuro di Isco sarà molto probabilmente lontano dal Real Madrid. Lo spagnolo potrebbe infiammare il mercato di gennaio e i club interessati non mancano, ovviamente. Con Zinedine Zidane non riesce a trovare molto spazio e secondo quanto riportato da Sport per 20 milioni potrebbe cambiare aria nella prossima sessione di mercato. La squadra che più di tutte è vicina ad aggiudicarselo sarebbe l’Arsenal, in crisi e che necessità di rinforzarsi. Occhio però anche alla pista italiana: Milan e Juventus lo seguono da tantissimo tempo ed entrambe, ora che i prezzi per il classe 1992 sono calati, sono molto interessate. Dall’estero invece attenzione a Siviglia ed Everton. Queste quattro, però, partono in seconda fila.

