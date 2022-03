Calciomercato Milan – Sorpasso all’Inter per un centrocampista spagnolo

Il calciomercato della prossima estate vedrà Milan ed Inter incrociarsi sui tavoli delle trattative. Ai due club interessa un centrocampista

Fra questi ci sarebbe anche Dani Ceballos, centrocampista venticinquenne letteralmente accantonato da Carlo Ancelotti, che in stagione l'ha usato solamente 6 volte, per un totale di 67 minuti. Il metronomo spagnolo potrebbe rappresentare un'opportunità importante per le due formazioni in causa, anche se il Milan parte in leggero vantaggio.