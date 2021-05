Calciomercato Milan – Sono due i talenti del Tolosa nel mirino: Adli e Antiste

Il Milan studia il prossimo calciomercato e come sempre va a caccia di giovani talenti. Doppio colpo possibile dal Tolosa. Ecco le ultime.

A breve ci si tufferà nel prossimo calciomercato e il Milan è come sempre molto attento, con i propri scout, ai giovanissimi talenti. Da qualche giorno si parla di come i rossoneri abbiano messo nel mirino Amine Adli, fantasista francese classe 2000, di proprietà del Tolosa. Ma non è l'unico giovanissimo talento del club transalpino nel mirino del club meneghino. Pare infatti che il Milan stia seguendo con attenzione un talento ancor più giovane: Janis Antiste, anche lui francese e classe 2002. Ovviamente è Geoffrey Moncada, capo scout, che sta seguendo con particolare attenzione entrambi. Valutati rispettivamente 5 milioni e 3 milioni, potrebbe dunque essere bastevole un esborso complessivo da 8 milioni per aggiudicarseli entrambi. Segui con noi il live testuale di Atalanta-Milan qui >>>