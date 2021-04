Calciomercato Milan – Sondato Hysaj: piace anche a Lazio e Roma | News

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Elseid Hysaj lascerà il Napoli a parametro zero dal 1° luglio. Il Diavolo ha chiesto informazioni

Daniele Triolo

Tra le operazioni che il Milan potrebbe fare in vista del prossimo calciomercato estivo c'è anche quella di Elseid Hysaj. Il terzino albanese, classe 1994, in grado di giocare tanto a destra quanto a sinistra, infatti, lascerà il Napoli a parametro zero dal prossimo 1° luglio.

Hysaj, che percepisce attualmente 1,6 milioni di euro netti a stagione, non rinnoverà, dunque, il proprio accordo con il club presieduto da Aurelio De Laurentiis ed andrà via dagli azzurri dopo sei stagioni di onorata militanza. Il Milan, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha già sondato il terreno per lui.

Il Diavolo ha ascoltato le richieste economiche di Hysaj e, adesso, sono in corso le riflessioni sul suo possibile acquisto. Se il Milan, però, vorrà davvero mettere le mani sul cartellino del calciatore, dovrà affrettarsi. Nel frattempo, infatti, si è inserita la Lazio, alla ricerca di un esterno sinistro (l'alternativa, per i biancocelesti, è Simone Bastoni dello Spezia).

Più defilata, ma sempre molto vigile, anche la Roma, che vanta buoni rapporti con l'entourage del calciatore e vorrebbe provare a scavalcare la concorrenza. Hysaj, finora, non ha espresso una netta preferenza per una destinazione specifica. Ad onor del vero, l'ex Empoli non ha chiuso la porta neanche ad un'ipotesi straniera.

Anche se, va detto, finora, i sussurri di un interessamento in Premier League su di lui si sono mai concretizzati in una proposta seria.