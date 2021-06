Calciomercato Milan – Sondaggio per Baselli: ma c’è aria di rinnovo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Daniele Baselli, centrocampista del Torino, piacerebbe ancora ai rossoneri ed alla Lazio

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, potrebbero esserci stati dei sondaggi di Milan e Lazio per acquistare Daniele Baselli, classe 1992, in questa sessione di calciomercato. Tanto i rossoneri quanto i biancocelesti, infatti, si erano interessati a lui negli anni scorsi e potrebbero tornare ora alla carica, giacché il contratto di Baselli con il Torino scadrà il 30 giugno 2022.